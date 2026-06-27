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▲Ozone隊長祖安下禮車時險些滑倒。（圖／翻攝自台視）

▲Ozone以黑色系服裝踏上金曲獎紅毯，左起子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第37屆金曲獎頒獎典禮今（27）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，星光紅毯率先於5點登場，主持人為陳明珠搭檔鼓鼓（呂思緯），受邀擔任遞獎大使的潮流男團Ozone稍早現身，由於米克拉颱風外圍環流影響而下大雨，導致場地濕滑，隊長祖安下車時不慎滑了一跤，讓O.A.O.（粉絲名）替他捏了一把冷汗。Ozone成員周祖安、周子翔、黃文廷、林佳辰、林煥鈞及李哲言以改良式黑色系服裝踏上紅毯，帥氣又俐落，沒想到，祖安下禮車時，由於腳踏太過濕滑，讓他當場拐了一下，雖然沒有真的摔倒，但也讓守在現場等偶像的O.A.O.嚇了一跳。險些滑倒的祖安被隊友虧「第一秒就落漆」，煥鈞表示，因為看到紅地毯積水把褲子拉起來，笑說「感覺自己很像女明星」，至於今晚接下遞獎大使的重責大任，祖安表示，6位成員都有事先練習要特別注意上台如何遞獎座，以及如何引導得獎人下台。