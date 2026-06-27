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▲蕭煌奇難得穿上性感風格的服裝，博得收看金曲紅毯的網友好評。（圖／NOWNEWS攝影中心）

準台語歌王蕭煌奇今（27）晚穿著開V西裝亮相第37屆金曲獎，難得小露性感，讓收看直播的網友大呼：「老師今天很帥耶！」連陳明珠、鼓鼓都對他的穿搭讚不絕口。蕭煌奇選穿寶藍色西裝，胸前大開深V，別於以往保守的形象，不僅收看轉播的網友在聊天室頻頻大讚「好帥」，主持人鼓鼓也稱讚他下顎線明顯，很有線條，讓蕭煌奇樂的說今晚應該會很幸運。金曲常客蕭煌奇本屆以台語專輯《做一個惜情軟心的人》強勢入圍多項大獎，包括最佳台語男歌手獎、最佳台語專輯獎、年度專輯獎、最佳作曲人獎，曾經四度奪得台語歌王的他，這次再度成為問鼎大獎的熱門人選。蕭煌奇在後台受訪時透露，全身行頭3200萬，因為個性害羞，「穿深V是一百個不願意，我也不用練，沒有什麼肌，在哪裡我也不知道」，他說戒指價值2800萬元，比較重要，「希望我有能力買給老婆」，還自爆夫妻每天都有愛的啾啾，相當甜蜜。