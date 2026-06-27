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▲張震嶽以短瀏海搭配拼接背心裝現身金曲獎紅毯。（圖／NOWNEWS攝影中心）

52歲準金曲歌王張震嶽今（27）日的紅毯造型讓全場眼睛一亮，他破天荒以瀏海、茂密短髮造型現身，視覺年紀減齡不少，讓網友第一時間還認不出是本人，張震嶽也分享創作中如何保有少年感，「人生就是要幼稚一點！」張震嶽過去都以戴鴨舌帽或是幾近平頭的造型亮相，今晚他以短瀏海搭配拼接外套，相當街頭，網友留言：「頭髮怎麼變多了」、「這是張震嶽嗎？一時間認不出來」、「竟然有瀏海！」主持人問及為何過去的專輯都能夠存在少年感，要如何在生活中保有純粹，張震嶽表示：「人生就是要幼稚一點，找回自己的初衷，擁有赤子之心！」張震嶽本屆憑專輯《跟著感覺走》入圍金曲獎共6項大獎，包括年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語男歌手獎、年度歌曲獎、最佳作曲人獎及最佳作詞人獎，尤其被視為死亡之組的男歌手獎呼聲最高。