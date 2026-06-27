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政大高材生陳嫺靜打敗高真TRU、163braces、陳以諾Sarah、CJ MiT與JOYCE就以斯，拿下第37屆金曲獎最佳新人獎，現場立刻帶來Live演出，不少收看直播的網友紛紛給予好評，更有人封她是「台灣怪奇比莉」。陳嫺靜戴著耳罩式耳機，以鬆弛的狀態現場演唱〈New notes〉，輕柔又舒坦的饒舌風格令網友驚豔，官方聊天室湧入好評，「下雨天聽好舒服」、「有點像Billie Eilish」、「很好聽」、「我覺得還不錯啊」、「音色也好好」、「第一次表演算不錯了」、「有感覺蠻緊張的，但還是愛！」少數網友難以接受陳嫺靜含糊不清的唱法，「又流行咬字含滷蛋了嗎」、「聽起來，緊張到鎖喉了！」有人則緩頰：「雖然聽不懂在唱什麼，但以前周董也是這樣來的，加油」、「應該說很多新生代歌手都受周董影響！」27歲陳嫺靜畢業於政治大學廣告系，以慵懶迷幻、可唱可饒的獨特風格在Z世代與獨立音樂圈爆紅，她本屆憑首張專輯強勢入圍金曲獎等多項重量級大獎，甚至同時角逐歌后和新人獎，如今奪下一生只有一次的新人獎，未來發展備受各界矚目。