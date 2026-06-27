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已故傳奇編曲家屠穎一生編寫3千多首歌曲，今（27）日獲頒第37屆金曲獎特別貢獻獎，好友辛曉琪擔任引言人，致詞時一度哽咽到說不出話 她以「親愛的老朋友、永遠的音樂總監屠穎老師」稱呼屠穎，而屠穎的遺孀在台上跟亡夫喊話「屠穎我真的很想你」，令全場為之鼻酸。屠穎的太太阿琪姐表示，特別貢獻獎對他們來說是一份榮耀也是一份肯定，「除了音樂上的成就，他的為人更是讓我敬佩，他的溫暖顯現在他的編曲，他也照顧台前幕後每位工作人員，他是讓人肅然起敬的涂老師，但也是最柔軟、最體貼的屠穎。」阿琪姐說，屠穎在家裡很安靜、很簡單，喜歡作菜或是看著大家吃飯幸福的表情，他不擅長用言語表達自己的情感，但總是細心的照顧周圍所有的人，「謝謝曾經與他共事過的音樂人，所有歌手及用心聽音樂的你們，最後我會好好珍惜這一份榮耀，屠穎留下來的音樂會在生活中繼續陪伴我們繼續陪伴大家。」最後，阿琪姐跟天上的亡夫說：「屠穎我真的很想你！謝謝大家的情誼跟力量，我會好好一輩子把他放在心底，謝謝大家！」屠穎的獨子音樂人屠衡表示，父親一年要編兩百首歌，平均幾乎每天都要編一首歌，這樣的生活持續十幾年，共作出3000多首作品，他感謝和爸爸曾經共事過的歌手、唱片公司、詞曲作者、混音師、錄音室幕後工作人員們。屠衡表示：「相信跟他合作過的人都有同感，他是演唱會的定海神針、領航員，從小到大我以為他是無所不能，但他也會懷疑自己，他曾經說過，在錄音室面對排山倒海的壓力，忘了如何笑和自己的價值，直到重回舞台和錄音室。」最後，屠衡也向父親喊話：「爸爸，我會好好生活、好好照顧自己和家人，我會延續你對生命的熱愛和溫柔，我知道很多人把你當作偶像，我也是，我也是你最大最大的粉絲喔！他不是離開而是去了一趟遠行，他會永遠看顧著我們！」