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▲已屆古稀之年的比莉全場又唱又跳，讓觀眾看得目瞪口呆。（圖／翻攝自台視）

周湯豪今（27）日晚間攜手媽媽比莉登上第37屆金曲獎舞台表演，74歲的比莉non-stop唱跳讓網友豎起大拇指，周湯豪飆唱多首KTV熱門歌曲，鎮場的表演被讚「最帥媽寶」。表演節目中，周湯豪帶來黃立行的〈Circus Monkey〉，接著比莉出場演唱新歌〈阿福羅火山〉，周湯豪再演唱〈TURN UP〉和〈雙節棍〉，比莉又現身接連演唱〈熱情的沙漠〉、〈三天三夜〉，最後母子聯手合唱〈什麼都不必說- 2022 Remix〉，嗨翻全場。網友看完這段表演，紛紛大讚：「周湯豪好帥」、「母子一百分」、「母子演唱同台真的很美好的一夜」、「組曲耶」、「且看且珍惜」、「湯豪聲音很屌」、「終於high起來」、「母子真的很協調」、「帥燙了」、「母子一起唱跳第一讚」、「74還能這樣嗨已經不容易了」、「74歲氣勢就是一切！」