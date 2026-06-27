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張震嶽今（27）日晚間以《跟著感覺走》拿下第37屆金曲獎最佳華語專輯大獎，他才剛拿下歌王獎項，不久又上台領最佳華語專輯獎，張震嶽忍不住大呼：「好爽喔！我忘了我要講什麼！」甫拿下最佳華語男歌手獎，張震嶽又從莫文蔚的手中接過最佳華語專輯獎，他喜悅地說：「好爽喔！我忘了我要講什麼，謝謝評審的支持與肯定，謝謝你們！」接著感謝專輯製作團隊一直催他發片，才終於催生出《跟著感覺走》這張專輯。張震嶽表示：「謝謝整張專輯所有參與的工作夥伴們，有你們的支持我才能很放肆的去發揮我的想法和創意，謝謝我重要的家人，小孩、爸媽和親友，自始自終在我身後默默支持我，讓我去享受生活！」最後，張震嶽直言：「有什麼比功成名就還要更加有意義？我覺得成功不是他們說了算，現在我自己覺得可以用一個很善良的心去看待、面對世界，這對我來說比成功更重要，所以我會更加用這一份善良的心去創作去寫歌！」