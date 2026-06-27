我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）26日指控伊朗在荷姆茲海峽襲擊貨輪的行為，是對美伊停火協議的「愚蠢違反」，隨後，美國中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）在同一天對伊朗多個目標發動襲擊，包括無人機、飛彈儲存設施、沿岸設置雷達的場所。伊朗方面則強硬表示，已成功挫敗美軍對錫里克島（Sirik）發動的襲擊，捍衞伊朗對領土及水域的主權。綜合外媒報導，美伊簽署諒解備忘錄、開始恢復荷姆茲海峽航運，僅僅過了約1週時間，停火就面臨嚴峻考驗，海上硝煙再起。伊朗伊斯蘭革命衞隊強調，不會對侵略行為袖手旁觀，具體的回應和反擊，將在伊朗選擇的時間、地點被果斷實施。伊朗伊斯蘭革命衞隊並警告，任何新的愚蠢行為，都將遭到嚴厲回應，徹底粉碎侵略者對於該地區的幻想。有分析指出，中東局勢再次升級，意味着荷姆茲海峽仍是影響全球能源市場的地緣政治最大變數。在美伊雙方週五於荷姆茲海峽交火後，美國副總統范斯（JD Vance）便在社群發文，指控若伊朗不認可近期在瑞士達成的美伊諒解備忘錄（MOU），大可以打電話跟他溝通，暗示伊朗不應在海峽做出攻擊船隻的行為。范斯並放話，暴力必將以暴力回應，威脅美國將對伊朗採取「以暴制暴」模式。