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▲挪威佈下了一盤精密的大棋，他不惜在小組賽吞下慘敗，目標是率領球隊突破1998年以來的16強天花板，創造隊史新猷。（圖／路透／美聯社）

▲若挪威能順利跨過象牙海岸這道關卡，接下來極有可能強碰五星巴西。挪威教練團期盼日本隊能在前一輪大幅消耗巴西的體能，為挪威製造爆冷贏球的絕佳契機。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃I組小組賽末輪，法國以4：1大勝挪威。原本全球球迷引頸期盼的「姆巴佩（Kylian Mbappé）對決哈蘭德（Erling Haaland）」頂級前鋒大戰並未如期上演。原因無他，挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）在賽前做出了極具魄力的決定：大幅輪休主力陣容。這場看似一面倒的慘敗，實則是挪威教練團為了在淘汰賽走得更遠，所布下的一盤精密大棋。由於挪威在賽前便已提前鎖定晉級名額，索爾巴肯深知，若以I組第二的身份出線，球隊在32強淘汰賽（1/16決賽）的對手將是D組的象牙海岸。與其在小組賽末輪與強大的法國隊硬拚、平白消耗主力體能甚至承擔受傷風險，不如順水推舟，將眼光直接放向淘汰賽。在面對世界盃賽場上的首次交鋒，挪威擁有體能完全充沛的兩大王牌——哈蘭德與中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）。加上挪威球員具備極佳的身材尺寸與高強度的身體對抗能力，這正是索爾巴肯所渴求的戰術優勢。根據國外數據分析平台Kalshi的預測，在這場即將到來的32強對決中，挪威的贏球機率高達63%。先穩穩拚進16強，再謀定而後動，正是挪威「田忌賽馬」策略的第一步。本屆賽事是挪威男足隊史第四次闖入世界盃正賽，距離上一次亮相已經要追溯到1998年的法國世界盃。睽違28年的等待，讓全國球迷看到了足球復興的曙光。索爾巴肯背負著巨大的歷史使命，他絕不甘心球隊再次倒在16強的門檻前。這盤大棋的精妙之處，在於索爾巴肯已經看到了「第二步」。若挪威順利擊敗象牙海岸挺進16強，他們接下來的對手，極有可能是C組第一的五星巴西與F組第二的亞洲強權日本隊之間的勝者。賽前足壇流傳著一句話：「誰也不想過早遇上五星巴西。」但如今的日本隊士氣高昂、競爭力極強，勢必會在32強賽中帶給巴西極大的體能消耗與麻煩。索爾巴肯的終極算盤在此刻顯露無遺：只要挪威在對陣象牙海岸時能以最小的代價過關，面對歷經苦戰、體能下滑的潛在八強對手巴西，滿血的挪威絕對擁有爆冷贏球的可能性。