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▲花蓮403強震大樓傾斜，正是非韌性鋼筋混凝土與軟弱層結構在強震下的致命典型。圖為資料照。（圖／記者葉政勳攝）

委內瑞拉日前接連爆發規模 7.2 及 7.5 的雙起強烈地震，造成首都卡拉卡斯大量老舊混凝土建築瞬間倒塌、死傷慘重。這場遠方的災難，不僅為同樣處於活躍地震帶的美國加州敲響警鐘，也讓曾歷經 921 大地震、近期地震頻繁的台灣再度反思：「到底哪類房子在地震中最危險？」根據外電報導，國際地震專家分析委國災情現場畫面指出，倒塌最嚴重的致命元兇，正是「」（non-ductile concrete buildings）。這類舊式結構因鋼筋配置嚴重不足，當遭遇劇烈搖晃時，核心柱體極易脆裂甚至瞬間爆開，被美國地質調查局（USGS）列為地震中造成大量死亡的首要建築類型。歷史上的台灣 921 大地震、土耳其強震，都曾血淋淋地上演過相同悲劇。許多舊時代興建的集合住宅，因缺乏現代耐震的韌性設計，往往在強震來襲的第一個波段就發生脆性破壞，導致整棟建築垂直塌陷，連讓居民逃生、固定家具的時間都沒有。針對這類結構危機，台灣結構安全專家、建築安全履歷協會理事長戴雲發先前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時也特別示警，台灣目前同樣潛藏類似的「軟弱層地雷」。民眾購屋或盤點自家安全時，務必避開中南部近年相當流行的「新加坡式建築」。戴雲發直言：「新加坡沒有地震，但台灣有！」這類建築往往將一樓規劃為開放式空間或平面停車場，僅靠幾根單薄的細柱支撐上方 5 至 6 層樓的重量。在強震來襲時，上方標準層會如同大鋼棒，將巨大的晃動壓力全部集中擠壓在底層單薄的柱子上。一旦底層柱體斷裂，整棟大樓就會瞬間「卡斷」塌陷，重演過去花蓮強震中統帥飯店等軟弱層倒塌的悲劇。若對現有建築結構存有疑慮，買在哪個樓層比較安全？戴雲發給出了大膽且務實的避險建議。他分析，當建築發生破壞時，通常是底部的軟弱層先被壓毀，下方幾層樓會直接承受上方所有重力。因此他建議：十幾樓的大樓：建議選擇 5、6 樓以上。二十幾樓的建築：建議選擇 6、7 樓以上。戴雲發指出，上方樓層在地震倒塌時多半呈現「整體傾斜」，雖然位移與晃動感較大，但主體結構相對容易保持完整，保命機率較高。不過，戴雲發也強調，買對工法遠比挑樓層更重要。民眾在強震過後，可優先檢查社區四周是否有中小型地震留下的「45度外牆斜裂縫」，並前往管委會較少修補的「樓梯間」觀察是否受損。購屋時認明施工透明化、具備如「柱中柱」耐震工法的認證建築，要求建商提供完整的施工紀錄履歷，才能在地震活躍期中住得真正安心。