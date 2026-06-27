第37屆金曲獎頒獎典禮，今（27）晚在台北小巨蛋登場！隨典禮逼近，後台「幾點開始」、「線上轉播平台」等熱搜關鍵字狂竄。為讓歌迷零時差鎖定，《NOWNEWS今日新聞》特地統整今晚5點紅毯與7點典禮的直播管道，並附上蔡依林爭歌后等完整紅毯入圍名單，最強金曲戰報懶人包一文直接打包速看！
🟡 金曲獎幾點開始？台北小巨蛋紅毯時程表速看
每到開獎當天，全網最關心的問題就是「金曲獎幾點開始」？今年主辦單位在台北小巨蛋維持黃金高規格時程，請歌迷調好鬧鐘、準時鎖定直播：
金曲獎紅毯（星光大道）開始時間：17:00 正式準時開跑（由陳明珠、鼓鼓呂思緯聯手主持）。台視紅毯YouTube直播。
金曲獎頒獎典禮開始時間：19:00 正式於小巨蛋揭幕（由歌后 A-Lin 首度挑戰總主持人）。
🟡 2026金曲線上轉播與免費直播平台懶人包
想在手機、電腦或電視上觀看第37屆金曲獎頒獎典禮，免費且高畫質的即時轉播管道相當多元，請認明以下官方指定收看平台：
電視轉播：台視主頻（有線電視第8台 / 無線數位電視第7台 / MOD第008台）實況轉播。
網路線上看與即時直播：
國內平台：金曲官方YouTube頻道。
海外轉播：GMA官方YouTube頻道、全球各大特約華語網路平台同步免費放送，全球樂迷皆能零時差參與。
🟡紅毯聚焦！金曲37典禮與星光主持陣容
本屆金曲獎打破常規，邀請到重量級音樂人親自執掌主持棒，從紅毯到典禮絕無冷場：
星光大道紅毯主持人：由活動焦點專業戶陳明珠第五度接下主持重任，並攜手睽違五年強勢回歸紅毯主持的鼓鼓（呂思緯）。全新高能量雙人組合，預期將引爆星光大道第一波高潮。
頒獎典禮主持人：由「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）首度擔綱！過去多次參與金曲盛會並斬獲歌后頭銜的她，今年將解鎖全新身分，以幽默與歌謠實力掌控全場。
🟡 金曲獎入圍名單核心看點：蔡依林強勢爭歌后
本屆一共有167件頂尖音樂作品角逐27個獎項，戰況堪稱近年最激烈。其中在熱搜榜居高不下的焦點人物莫過於天后蔡依林，她憑藉全新神專《Pleasure》一舉狂攬9項提名，成為今年入圍名單的最大贏家，今晚能否順利抱回華語女歌手歌后寶座，全台矚目。
最佳華語女歌手入圍：蔡依林、洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純。
最佳華語男歌手入圍：張震嶽、周湯豪、盧廣仲、Gummy B、裘德。
🟡 夢幻演出來賓與超強頒獎陣容
除了緊張的開獎環節，今晚的舞台演出也大牌雲集！表演嘉賓包含天后莫文蔚 Karen Mok ＆ The Masters、田馥甄（Hebe）、歌壇大姐大比莉、周湯豪、日本超人氣樂團「羊文學」、孫淑媚、TRASH 等。加上大咖頒獎嘉賓如 Lulu黃路梓茵、YELLOW黃宣、韋禮安、動力火車、蕭煌奇、魏如萱與蘇慧倫接力登場，今晚5點起務必鎖定線上直播，一同見證金曲37榮耀誕生時刻！
我是廣告 請繼續往下閱讀
每到開獎當天，全網最關心的問題就是「金曲獎幾點開始」？今年主辦單位在台北小巨蛋維持黃金高規格時程，請歌迷調好鬧鐘、準時鎖定直播：
金曲獎紅毯（星光大道）開始時間：17:00 正式準時開跑（由陳明珠、鼓鼓呂思緯聯手主持）。台視紅毯YouTube直播。
金曲獎頒獎典禮開始時間：19:00 正式於小巨蛋揭幕（由歌后 A-Lin 首度挑戰總主持人）。
想在手機、電腦或電視上觀看第37屆金曲獎頒獎典禮，免費且高畫質的即時轉播管道相當多元，請認明以下官方指定收看平台：
電視轉播：台視主頻（有線電視第8台 / 無線數位電視第7台 / MOD第008台）實況轉播。
網路線上看與即時直播：
國內平台：金曲官方YouTube頻道。
海外轉播：GMA官方YouTube頻道、全球各大特約華語網路平台同步免費放送，全球樂迷皆能零時差參與。
本屆金曲獎打破常規，邀請到重量級音樂人親自執掌主持棒，從紅毯到典禮絕無冷場：
星光大道紅毯主持人：由活動焦點專業戶陳明珠第五度接下主持重任，並攜手睽違五年強勢回歸紅毯主持的鼓鼓（呂思緯）。全新高能量雙人組合，預期將引爆星光大道第一波高潮。
頒獎典禮主持人：由「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）首度擔綱！過去多次參與金曲盛會並斬獲歌后頭銜的她，今年將解鎖全新身分，以幽默與歌謠實力掌控全場。
🟡 金曲獎入圍名單核心看點：蔡依林強勢爭歌后
本屆一共有167件頂尖音樂作品角逐27個獎項，戰況堪稱近年最激烈。其中在熱搜榜居高不下的焦點人物莫過於天后蔡依林，她憑藉全新神專《Pleasure》一舉狂攬9項提名，成為今年入圍名單的最大贏家，今晚能否順利抱回華語女歌手歌后寶座，全台矚目。
最佳華語女歌手入圍：蔡依林、洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純。
最佳華語男歌手入圍：張震嶽、周湯豪、盧廣仲、Gummy B、裘德。
除了緊張的開獎環節，今晚的舞台演出也大牌雲集！表演嘉賓包含天后莫文蔚 Karen Mok ＆ The Masters、田馥甄（Hebe）、歌壇大姐大比莉、周湯豪、日本超人氣樂團「羊文學」、孫淑媚、TRASH 等。加上大咖頒獎嘉賓如 Lulu黃路梓茵、YELLOW黃宣、韋禮安、動力火車、蕭煌奇、魏如萱與蘇慧倫接力登場，今晚5點起務必鎖定線上直播，一同見證金曲37榮耀誕生時刻！
更多「第37屆金曲獎」相關新聞。