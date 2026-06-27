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▲OpenAI 的現任執行長為山姆·奧特曼（Sam Altman）。（圖／美聯社／達志影像）

人工智慧監管新時代來臨。據《華盛頓郵報》報導，美國政府將對希望使用OpenAI最新AI技術的公司進行審查，這是川普政府對矽谷監管力度的一次重大擴展，也在科技業引發廣泛爭議。OpenAI週五在官方部落格宣布推出最新AI模型GPT-5.6，內部代號為「Sol」。根據公告，政府將首先審核並批准哪些企業或個人可以存取使用這款最新版本，同時AI公司與政府也將共同制定針對整個產業的長期監管計畫，意味著未來AI技術的使用權，可能需要通過政府核准才能取得。值得注意的是，OpenAI在公告中罕見地對這項政府審批機制表達明確保留立場，直接點名批評：「我們認為這種政府審批流程不應成為長期默認模式。它會使真正需要這些工具的用戶、開發者、企業、網路安全防禦人員和全球合作夥伴，無法獲得最佳工具。」這番表態在業界引發高度關注，被視為一家AI公司難得地公開對政府監管方向提出異議，顯示AI自由存取與政府管控之間的張力正在升溫。這項政策被視為川普政府對矽谷科技業監管力度的重大升級。過去AI技術相對自由開放，任何企業或開發者均可透過API存取使用，如今引入政府審批機制，外界擔憂可能大幅延緩AI應用開發的速度，並讓美國在全球AI競爭中相對受限，後續發展備受科技業與政策界高度關注。