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▲黃宣打趣稱自己和《小小兵&大怪獸》中配音的角色咕咪，共同點就是「頭都很圓」。（圖／UIP提供）

▲黃宣為《小小兵&大怪獸》配音之後，才發現比自己想像中要困難很多。（圖／UIP提供）

YELLOW黃宣在今（27）日晚間舉行的第37屆金曲獎，將角逐最佳編曲人、最佳單曲製作人等兩項獎，笑言沒有特別做得獎夢，但希望如果真的有魔法，可以在平行時空裡，讓每個人都得獎、皆大歡喜。他為暑假動畫大片《小小兵&大怪獸》獻出好萊塢動畫配音初體驗，表示先給自己350分，太太再給他650分，加起來剛好就1000分，解釋：「因為100分，然後每天都過得十分完美，所以就是1000分。」在《小小兵&大怪獸》中，小小兵闖進1920年代的好萊塢，想召喚出真的怪獸來拍恐怖電影，弄得影城大亂。黃宣聲音演出的角色「咕咪」，是一隻綠色的小怪物，是鬧出一堆危機的關鍵，黃宣表示自己和咕咪的共同點就是「頭都很圓」，然後馬上自己補一槍：「我就是愛睜眼說瞎話。」後來才又解釋本身是想把正能量帶給大家的個性，就像提到金曲獎，他希望大家都能有收穫，不會特別盼望自己獲獎，就展現溫暖的一面。每位藝人都有自己不同的好萊塢動畫片配音經驗，黃宣這次真正進錄音室後才發現比想像中不容易，形容：「難非常、非常、非常多。配音和平常講話完全不同，每一句台詞都要掌握情緒與節奏，還要兼顧趣味性，他在錄音時甚至全程用手把嘴角往上推，維持咕咪的聲音狀態和表情，花了6個小時才完成，成果即將展現在觀眾眼前。片中的咕咪有魔法，假如現實中他也能召喚出魔法，最希望實現什麼願望？黃宣笑道：「每次考試都能考100分，可是我更想把一天切碎變成一年，剩下的364天就去玩，再把『小小兵&大怪獸』刷個100遍！」善盡中文版聲音主演之一、喊話向觀眾催票的責任。今晚黃宣也將出席金曲獎典禮，他過去當過星光大道主持人，那時的機智反應頗獲好評，他認為每一年自己的角色都不同，就是要把自己的工作做到最好，這樣已經足夠，他也替今年的紅毯主持人陳明珠打氣：「阿珠加油！每年都很期待，下一年能把她送進去裡面（主持典禮）。」《小小兵&大怪獸》中、英文版將於6月30日在台上映。