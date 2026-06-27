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▲出生於1998年的陳嫺靜（如圖）畢業於國立政治大學廣告學系，是名副其實的高材生。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第37屆金曲獎頒獎典禮今晚（27日）盛大舉辦，「最佳新人獎」由陳嫺靜奪下，稍早她上台時笑說：「原本有準備講稿 ，可是我的手機剛好像被收走了，所以我現在即興演出。」陳嫺靜表示謝謝大家願意花時間在她的身上，「雖然我還有很多不足的地方，可是我會以這個身份盡我所能去做到很多事。」陳嫺靜透露原本有準備講稿，但手機突被收走只好即興演出，她首先感謝金曲獎評審及所有一同入圍的新人，「很開心認識你們，也謝謝大家願意花時間在我的身上，雖然我還有很多不足的地方。」接著陳嫺靜感謝一路支持自己的家人、唱片公司同事，以及製作人迪拉胖，「謝謝迪拉胖找我做這張專輯，如果他沒有邀請我做，我可能現在不會站在這裡。」最後再度謝謝所有曾經照顧過她的人，沉穩的得獎感言，讓台下觀眾驚艷。出生於1998年的陳嫺靜畢業於國立政治大學廣告學系，是名副其實的高材生。她之所以踏入饒舌音樂領域，主要是受到台灣知名饒舌歌手「蛋堡」的啟發。高中時期，她因參與畢業歌製作，認為傳統兩個主唱唱歌的方式有些單調，於是嘗試模仿蛋堡的風格加入饒舌，沒想到意外開啟了她的嘻哈創作天賦。進入政大後，她毅然決然加入政大「黑人音樂社」，並在社團的Cypher作品《正字標記》中首次公開嶄露頭角。之後陳嫺靜又在音樂串流平台StreetVoice（街聲）上發表了個人第一首單曲〈有人責備我們不夠深入〉，歌詞改編自詩人夏宇的同名詩選，探討人際關係的無奈與深刻。這首歌憑藉獨特的低沉嗓音與充滿共鳴的厭世感迅速走紅，讓她一出道便在獨立音樂圈掀起極大討論。