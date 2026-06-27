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▲吳蓓雅（左）直言：「我小時候就知道我是一個有才情的人，長大才知道我是一個這麼拚命的人。」（圖／NOWNEWS攝影中心）

第37屆金曲獎「最佳台語歌手」由吳蓓雅抱回，打敗鄭宜農、陳怡婷、秀蘭瑪雅、白冰冰等強敵，首度得獎的她一上台便激動落淚，喊道：「朋友啊我拿到了！」吳蓓雅透露小時候就知道自己有才情，「長大後才知道我是一個這麼拚命的人。」並興奮喊道今天開始可以叫我歌后了。吳蓓雅出道16年首度拿下台語歌后，一上台她難掩激動心情淚崩，她大喊：「朋友們我拿到了啦！」總有人問她怎麼保持平常心？吳蓓雅坦言入圍時打給媽媽，「她說恭喜喔，妳師父陳昇有沒有打給你說恭喜？就這兩句話，她就開始說瑣事，笑說她從媽媽身上學到樂觀與幽默。如今拿到最佳台語女歌手，吳蓓雅直言：「我小時候就知道我是一個有才情的人，長大才知道我是一個這麼拚命的人。」除了感謝自己與家人，她在台上也留了兩句話送給日本的工作人員跟粉絲，並直呼今天開始可以叫我歌后了。吳蓓雅PiA出道16年，憑藉台語專輯《離婚初體驗》入圍第37屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，選擇以自身離婚經驗，加入柯智豪的鬼才創意，把看似原本悲傷的命題，翻轉成充滿歡笑、熱鬧的慶祝儀式，進而讓一場破碎失敗的婚姻，也能好聚好散。在後台被問到得獎心情？吳蓓雅笑說：「我的禮服好緊喔，很少穿這樣。」而會後她也會舉辦慶功宴，好好感謝出道16年一起奮鬥的好朋友們。事實上，吳蓓雅一直是獨立歌手，沒有唱片公司，因此經濟狀況比較困苦，最高曾積欠15萬的房租，幸好房東是配樂公司的老闆，能讓她用工作的方式去繳房租，而現在得獎，她開心表示獎金夠付半年的房租了，她也相當感謝好友及工作夥伴在有困難時伸出的援手。