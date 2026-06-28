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▲金曲得獎獎金該如何使用？蕭煌奇（如圖）霸氣回：「應該是25萬，都給老婆，25萬而已！」（圖／NOWNEWS攝影中心）

歌手蕭煌奇昨（27）日拿下人生第五座金曲台語歌王，今年初剛升格人夫的他，被問到得獎後老婆有說什麼嗎？蕭煌奇表示：「老婆說恭喜你，很棒！」一口氣抱回台語歌王、最佳台語專輯獎，蕭煌奇也直呼婚後工作真的變得很順，不僅再拿下金曲獎，就連演唱會門票也秒殺，讓他當場表示要將約25萬的獎金都給老婆，成為名副其實的「寵妻魔人」。蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，勇奪金曲37「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」，先前他曾透露老婆是他的幸運物，如今在對方的加持下順利獲得好成績，蕭煌奇被問到該如何慶祝？他回答：「看老婆想去哪裡玩，就去哪裡玩。」至於金曲得獎獎金該如何使用？蕭煌奇霸氣回：「應該是25萬，都給老婆，25萬而已！」蕭煌奇不僅獲得金曲獎2項大獎，先前宣布將舉辦2026〈BRAVO〉演唱會台北小巨蛋，沒想到門票一開賣就秒殺，讓他直呼婚後事業很順，「我真的沒想過小巨蛋會秒殺，前兩次小巨蛋賣得很辛苦，還沒賣完，這次想說奇怪怎麼就完售了，還加場。」昨日，蕭煌奇出席典禮時秀出價值一千萬元的鑽戒，甜蜜表示：「如果我今年的演出有超過這個鑽戒的價錢就買這個犒賞老婆。」事後受訪時蕭煌奇坦言：「我以為那個鑽戒只有100萬左右，我不是後悔，等我努力賺錢以後，比如得獎後活動變多了，我再把賺到的錢回饋給她。」不過，蕭煌奇也提到老婆的物慾不高，平時送她的項鍊等也都沒在戴。接下來除了準備演唱會，對於外界關心的婚宴進度？蕭煌奇表示一定會補辦，只是目前卡在場地難尋，「現在婚宴很難找場地欸。」而婚禮預計是明年會辦，他還笑說婚禮若舉辦，老婆希望能邀請動力火車擔任婚禮歌手，讓蕭煌奇開玩笑說：「妳要聽什麼？我去學他們的歌唱給妳聽，我可以省500多萬吧。」強調如果真的邀請對方不會去凹人家，該給多少唱酬就給多少。