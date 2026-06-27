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▲Rozette過去就很喜歡盧廣仲，這次同樣肯定盧廣仲能得獎。（圖／娛樂百分百YouTube）

2026年第37屆金曲獎頒獎典禮將在今（27）日晚間登場，日前才剛來台開唱的加拿大聲樂老師Rozette（橘老師）接受《娛樂百分百》採訪，預測今晚可能拿獎的歌王、歌后是誰？Rozette認為，盧廣仲的聲音很有辨識度「我只希望他贏」。至於誰會拿最佳華語女歌手，Rozette猶豫了一陣子，最終才選擇蔡依林，因為她認為這次的入圍者實在都太有特色，讓她很難抉擇。《娛樂百分百》採訪Rozette，逐一放了入圍者的歌曲，Rozette先聽了張震嶽的〈跟著感覺走〉，認為歌詞跟旋律都朗朗上口，是傳唱度很高的音樂，至於周湯豪的〈SO SICK〉，則像是禮拜五晚上的派對之夜。盧廣仲的曲風則和裘德很相似，但兩人的聲音差很多，她更喜歡盧廣仲的聲線；Gummy B的〈食等睡等〉則被Rozette稱讚：「這是我夏天會在車上聽的歌」。聽完所有男歌手作品後，Rozette先問了《娛百》特派員覺得誰會得獎、跟他希望誰得獎？特派員認為盧廣仲會贏，但他私心偏好張震嶽，接著Rozette開始聽女歌手入圍者的作品，她大讚洪佩瑜很會控制自己的聲音，非常有吸引力，彭佳慧則是經典、不退流行的歌聲，能被很多世代欣賞；新生代的陳嫺靜則給人一種慵懶、舒服的感覺，應該很容易受年輕世代喜歡。至於蔡依林，Rozette則大讚她的聲線超級性感且有爆發力。最後是單依純及劉艾立Erika，Rozette認為Erika把人聲效果和自然聲結合得很好，讓她想起自己家鄉的歌手，都擅長把科技與新聲音結合，讓自己的歌曲聽起來更與眾不同。單依純的〈純妹妹〉則是很有趣味、藝術性。Rozette表示這組女歌手都各有各的特色，讓她難以抉擇：「每個人都有很美的特質，我不知道怎麼選」，最終猶豫再三後，，因此即便她投給蔡依林，但還是覺得很沒把握。