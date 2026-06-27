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農業部：公告高雄、屏東辦理天災救助地區

米克拉颱風外圍環流引進豪雨，農業部今（27）日表示，受6月下旬豪雨影響，經本部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失計9,527萬元，其中以高雄市損失4925萬元最多，屏東3788萬次之，兩縣市占整體損失約92%。據農業部統計至今日上午11時，農業產物及民間設施估計損失計9,527萬元，農產損失8369萬元、畜產損失576萬元、漁產損失574萬元、民間設施損失7萬元。其中，以高雄市損失4,925萬元，占整體52％最多、屏東縣損失3,789萬元，占整體4成次之。而在農作物方面，被害面積874公頃，被害程度24％，換算無收穫面積209公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積183公頃，損害程度30％，換算無收穫面積55公頃，損失金額3,234萬元，其次為木瓜、韭菜、鳳梨及香瓜等。畜產損失則主要為雞，受損金額364萬元，其次為豬、鴨及鵝；漁產受損主要為淡水長腳蝦，受損金額440萬元，其次為鱸魚及吳郭魚等。農業部已於26日主動公告高雄市及屏東縣為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，加速辦理救助，協助農民災後復耕復建。農業部表示，為了在第一時間協助農民儘快恢復生產，已於今日公告針對高雄市及屏東縣的農產業全品項，辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。因連續發生豪雨天然災害，農民前已因0608豪雨受損提出申請者，得免重複提出申請，公所得合併審理，並合併計算其所受災損。