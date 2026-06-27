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▲蘇郁涵白色長裙搭配紫色襪子，被說看起來很突兀。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲亞歷三小（左4）的紅色長髮與臉上的大大十字架超搶眼。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲Tizzy Bac以紅黑搭配，主唱陳惠婷的紅色褲子超鮮豔。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲洪佩瑜腰間的設計，竟被說像雞毛撢子。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第37屆金曲獎頒獎典禮，在今（27）日晚間於台北小巨蛋舉行，紅毯已在稍早結束。本屆仍有許多藝人用心打扮，呈現給觀眾最好的一面，不過其中幾位藝人似乎是因為造型太前衛，讓不少觀眾看不懂。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理出這次備受討論的5醜造型，不僅有上一屆台語歌后李竺芯，還有爵士鐵琴家蘇郁涵、亞歷三小、洪佩瑜、Tizzy Bac主唱惠婷，其中李竺芯頭頂水果籃，脖子直接不敢動，蘇郁涵超突兀的紫色絲襪，更是被笑說是穿垃圾袋。在上一屆拿下「年度專輯獎」，又獲封金曲台語歌后的李竺芯，這次在第37屆金曲獎以頒獎人身分現身紅毯。只見她以黑色短版背心，下半身搭配牛仔褲登場，但頭上卻頂著大大水果籃，上面水果還不是道具，而是真的來自她家鄉的新鮮水果。而這似乎對她的頭造成一定重量，讓她在進場時雖然不斷揮手、送飛吻，但脖子以上卻一動也不敢動，讓觀眾忍不住笑翻。旅美爵士鐵琴家蘇郁涵，本次以專輯《Over The Moons》入圍了4項大獎「演奏類最佳專輯製作人獎」、「演奏類最佳作曲人獎」、「演奏類最佳專輯獎」、「演奏類最佳錄音專輯獎」。她也在稍早穿著一身白色及膝連身裙，配上超突兀的紫色絲襪登上紅毯，超特別的打扮讓她一現身就引發矚目，紫色絲襪直接被網友笑說像垃圾袋，登上了這次紅毯5醜之一。音樂人亞歷三小這次以《SAX TAPE》入圍「最佳裝幀設計獎」，並與自動鮪魚共同以林宥嘉的〈怪情歌〉入圍「最佳MV獎」。他在紅毯以非常嘻哈的裝扮現身，白色連帽外套搭配黑色運動長裙，其中他還以紅色長髮，就連帽子旁都有紅色辮子，臉上還畫了個黑色十字架，整體裝扮非常搶眼，但可能因為太過前衛，也進入了這次的5醜名單。Tizzy Bac這次以《說出我的名字》入圍「最佳樂團獎」，主唱陳惠婷和鼓手林前源一起踏上紅毯。兩人以黑紅搭配現身，其中惠婷上半身穿著黑白色系的西裝，下半身卻搭配一件鮮紅色褲子，超跳色的打扮，讓許多人直呼看不懂。洪佩瑜以專輯《開》入圍「年度專輯獎」、「最佳華語專輯獎」以及「最佳華語女歌手獎」3大獎項。她這次穿著全身黑、梳著西裝頭踏上紅毯，不過乍看之下服裝非常時髦又前衛，但近看卻發現上半身看起來像是黑色的透明網，腰間的毛也被說很像是雞毛撢子。