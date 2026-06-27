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AI排擠效應引爆成本危機

踩地緣政治紅線 蘋果遊說面臨反彈

蘋果公司（Apple）25日正式宣布調高旗下MacBook與iPad的官方售價，消息曝光後導致蘋果股價大跌。根據英國《金融時報》引述知情人士說法，蘋果正積極向川普政府展開遊說，爭取官方放行允許其向已被美國國防部列入黑名單的中國記憶體大廠「長鑫存儲」採購晶片，以緩解迫在眉睫的財務與成本壓力。知情人士透露，蘋果這項罕見的遊說行動早在一個多月前就已展開。蘋果高層不僅直接接觸了美國商務部，更動員多方管道遊說白宮官員及華府盟友。此舉的核心目標，是為了在當前全球記憶體價格瘋漲的背景下，尋求成本較低的替代供應鏈。面對《金融時報》與《路透社》的置評請求，白宮、蘋果公司以及長鑫存儲均未立即回應。由於全球各大科技巨頭正傾全力建造AI資料中心，導致晶片製造商將產能大量傾斜至利潤更高的高頻寬記憶體，進而嚴重擠壓了智慧型手機、平板與筆記型電腦所使用的傳統儲存與記憶體晶片產能，引發全球晶片價格暴漲。美光商務長薩達納（Sumit Sadana）近日受訪時，更暗酸蘋果過去對待記憶體產業刻薄，如今可說是作法自斃。薩達納表示在上次記憶體市場低迷時期，美光無法進行投資，部分原因正是某些客戶趁機砍價，以極低的價格購買內存，由於定價和利潤率過低，很多投資項目在2023年都被迫停止。然而，蘋果試圖引進長鑫存儲作為供應商的盤算，卻撞上了華府最敏感的「國家安全」紅線。知情人士表示，目前尚不清楚蘋果能否能夠獲得川普政府保證。在拜登政府任內，長鑫存儲已被美國國防部正式定性為「中國軍事企業」並列入黑名單。跨部會審查委員會在去年已同意將長鑫存儲列入商務部的「實體清單」，但是因為當時白宮正與北京展開貿易戰停戰談判，指示商務部暫緩實施新的管制措施。依據美國現行法規，美國企業在未獲得特許許可證的情況下，嚴禁向實體清單上的公司出口物資、軟體或技術，且此類許可證的審查原則通常是「推定拒絕」，蘋果的遊說行動勢必面臨國會巨大阻力。一位美國前官員警告說，若允許蘋果從接受中國補貼的企業購買晶片，美國恐會失去另一個產業。