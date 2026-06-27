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第37屆金曲獎頒獎典禮，在今（27）日晚間於台北小巨蛋舉行，稍早頒發了「最佳MV獎」，得獎人竟不是原本呼聲最高的天后蔡依林與單依純，由冰球樂團（icyball）以《我很抱歉》的主打歌〈Dumplings〉爆冷奪下該獎項，讓許多提早留言「恭喜蔡依林」的粉絲們都忍不住傻眼，直接刷一排問號。「最佳MV獎」在這次因為蔡依林以《Pleasure》的同名主打歌及收錄曲〈Fish Love〉雙入圍，對上中國新生代歌手單依純的《純妹妹》同名主打歌而備受熱議，不少粉絲甚至在獎項揭曉前，就提前恭喜蔡依林。不料最後冰球樂團以〈Dumplings〉獲獎，瞬間讓兩邊吵翻天的粉絲傻眼，留言區也直接被刷一排問號。〈Dumplings〉是冰球樂團第3張專輯《我很抱歉》的暖身主打歌，是首招牌復古舞曲，歌詞充滿趣味，將水餃間相黏破皮的互動比喻為禁忌愛情，搭配逗趣的「餃指舞」，展現樂團少有的幽默唱跳風格。而MV則由林宏叡執導，描述一位少年為了吸引美麗的水餃店老闆娘（小薰 飾）注意，努力鍛鍊拇指力的爆笑故事，4位團員還穿上粉紅色襯衫化身「愛神歌隊」在MV中助攻共舞，搞笑內容深受大批粉絲喜愛。