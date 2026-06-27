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▲蕭煌奇接連獲得「最佳台語男歌手獎」與「最佳台語專輯獎」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

歌手蕭煌奇在今（27）日的第37屆金曲獎頒獎典禮中，以《做一個惜情軟心的人》勇奪「最佳台語男歌手獎」，這也是他繼2018年的《人生我敬你一杯》後，時隔8年再獲獎，五度獲得該獎項。蕭煌奇一上台就開心炫耀，還嗨喊：「5金行開張。」直接笑翻大家。蕭煌奇一上台就不改幽默本性，在五度封台語歌王後，直接喊：「從現在開始我的五金行開張了。」他也笑提在家中守在電視機前的媽媽，「媽媽可以先去睡，因為她10點就要睡，現在9點多了，妳兒子得獎了，可以去睡了。」謝謝評審及錄音師、混音師、唱片公司、家人後，蕭煌奇不忘甜蜜大讚老婆，「我老婆出門跟我說，你一定要得獎喔老公，她說從我娶她之後，我的運勢越來越好，你看！這就能證明！」最後他向已故的阿公、阿嬤、及爸爸喊話：「他們給我的愛讓我可以在音樂這條路繼續努力，我要做一個感恩的人、把我的音樂唱遍全世界，我是蕭煌奇謝謝。」蕭煌奇的《做一個惜情軟心的人》是一張探討愛與關係的專輯，蕭煌奇以這部作品，提醒大家在步調快速的現代生活中，別忘了對在乎的人多一點用心與關懷。同名主打歌則由姚若龍作詞、蕭煌奇作曲，唱出成年人面對逝去愛情的釋懷與溫柔。