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▲金曲獎在台上突放Hebe與袁惟仁昔日合唱的VCR，瞬間讓台下哭成一片淚海。（圖／YouTube@金曲獎）

女星田馥甄（Hebe）在今（27）日晚間，時隔6年再度登上金曲獎舞台，並帶來精彩表演，以溫柔歌聲緬懷去年到今年隕落的巨星們。其中Hebe在唱到袁惟仁為鄭秀文作詞作曲的〈缺席〉時，忍不住崩潰泛淚。之後畫面還播出她過往與袁惟仁一起合唱的VCR，更是讓現場直接破防哭爆，就連電視機前的觀眾們都忍不住落淚，台下瞬間哭成一片淚海。Hebe在表演中接連獻唱范曉萱〈消失〉、王菲〈旋木〉、陶晶瑩〈離開我〉、鄭秀文〈缺席〉等經典歌曲。在唱到最後一首由袁惟仁作詞作曲的〈缺席〉時，與袁惟仁有深厚交情的Hebe，更是因想到兩人以往的友情，而忍不住哽咽，眼眶也明顯泛淚，但她還是努力的把歌唱完。而最後的昔日VCR合唱片段中，只見Hebe在一旁歌唱，袁惟仁專心的彈著吉他，彷彿昨日的模樣，更是讓觀眾忍不住直接淚崩。金曲獎在典禮中緬懷多位已故藝人，屠穎、林沖、宇宙、 坣娜、黃小玫、張錦華、楊弦、曹西平、鄭琇月、范宗沛、藍薰、韓正皓、游國謙、黃大煒、洪第七、袁惟仁等人的畫面出現時，台下藝人看到昔日好友的照片都忍不住泛淚，配上Hebe的溫柔歌聲，更是讓大家忍不住陷入回憶，現場都散發出濃濃的悲傷情緒。