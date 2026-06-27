我是廣告 請繼續往下閱讀

▲幻藍小熊以韓語迷你專輯《MIRROR》，榮獲「最佳演唱組合獎」。（圖／NOWNEWS攝影中心）

女團GENBLUE幻藍小熊以韓語迷你專輯《MIRROR》，在今（27）日晚間的金曲獎中，打敗一眾勁敵爆冷獲得「最佳演唱組合獎」，不僅讓留言區網友刷一片問號，就連蔡依林也被拍到疑似在台下露出尬笑。幻藍小熊獲獎後，感動上台，並表示：「有些人說我們就像是你隔壁鄰居家那種乖女兒，但我們不是，我們是硬著頭皮也想要把夢越做越大的叛逆小鬼頭。」展現出她們越挫越勇的勇氣。她們也喊話曾被質疑、貼上標籤的所有人，「可以感到害怕，但不要退縮，請你們用覺得最帥氣的方式狠狠反擊回去，這座金曲獎就我們用〈BADASS〉狠狠反擊的樣子。」除此之外，成員們也搶先透露好消息，表示正在籌備最新華語專輯，「這一次我們想要用我們自己的語言，去對世界說出我們想要說出的話。」幻藍小熊也大讚現在有很多優秀新生代偶像團體，「都是值得被看到的寶藏、是正在崛起的力量。」最後她們表示想要用這座獎，證明自己是打不死的GENZ女孩。GENBLUE幻藍小熊的韓語迷你專輯《MIRROR》以「鏡子」為核心概念，探討自我懷疑與自信成長的青春能量，主打歌〈BADASS〉還獲Hit Fm年度百首單曲。