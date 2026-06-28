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▲蔡依林以《Pleasure》獲得「年度專輯獎」、「最佳華語女歌手」、「最佳演唱錄音專輯獎」3大獎項。（圖／NOWNEWS攝影中心）

本屆金曲獎的最大獎「年度專輯獎」在今（27）日晚間由蔡依林繼「最佳演唱錄音專輯獎」、「最佳華語女歌手」後，再度以《Pleasure》獲得獎項，成為當晚最大贏家。蔡依林表示自己這張專輯是帶著所有工作人員前行，一起去看不一樣的風景，並哽咽直呼：「最棒的是，我知道我再也不會把自己弄丟。」蔡依林在今晚接連獲得「最佳演唱錄音專輯獎」、「最佳華語女歌手」與「年度專輯獎」，成為本屆最大贏家，蔡依林也感動上台感謝所有製作這張專輯的人，以及工作人員，並哽咽表示製作《Pleasure》這張專輯，最棒的事情，就是「知道我再也不會把自己弄丟」。而她的編曲人還直接在台上爆料，蔡依林一首歌的編曲至少要改36次。蔡依林也表示覺得自己的表演就像不斷在打的草稿，從每一次每一次的表演，可以自由的把自己的信念、選擇，以及價值觀放在我表演裡頭，然後再被歌迷牢牢的記住，「我覺得這支撐我的表演到現在，對我來說是非常重要的。」蔡依林也再次謝謝金曲獎評審頒給她這個大獎，以及音樂製作團隊，指出《Pleasure》這張專輯對她而言，是歌手生涯中最重要的一張。她也感謝背後聽著她天馬行空的經紀公司凌時差夥伴、一路的貴人、死忠粉絲，「即便這一路有非常多的噪聲 ，我都會勉勵我自己，把這些噪聲當作畫筆一樣，創作下一個屬於我自己的風景。」