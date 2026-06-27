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白冰冰以《喝酒講酒話》2度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」，將拚人生第一座台語歌后，今晚（27日）她一身白色定製款禮服現身星光大道，戴著皇冠、搭配12克拉之水滴鑽戒和伯爵鑽飾，全身行頭突破千萬，一出場大秀美背，展現宛如女王般的氣場；此外，白冰冰時隔28年再度角逐台語歌后，她也向對手們喊話：「請大家承讓，大家來日方長嘛！」白冰冰時隔28年二度角逐金曲台語歌后，今晚共準備兩套戰袍，紅毯上她穿著一身白色定製款禮服現身，戴著皇冠、搭配12克拉之水滴鑽戒和伯爵鑽飾，全身行頭破8位數。被問到是否緊張到失眠？白冰冰笑說：「沒有失眠，有經過大風大浪的人才談得到淡定。」不過，白冰冰也向其他入圍者喊話：「請大家承讓，大家來日方長嘛！」直呼沒想到這時候能入圍，「如果我這時候得獎對我個人是莫大的鼓勵，人家說人生70才開始，我70以後才跟年輕人競技。」此外，「冰冰家族」子弟兵台一線的東諺與阿玟、陳思瑋、明亮、蔡亞露與 Give me five 的5名成員一起走紅毯，十個人「十全十美」帶來好寓意。此外，白冰冰也特別邀請音樂大師俞隆華一起走紅毯，謝謝他創作〈喝酒講酒話〉這麼好聽的歌曲，讓她可以入圍金曲。出道53年的白冰冰，今年以《喝酒講酒話》展現深厚唱功與人生歷練，睽違28年再度叩關「最佳台語女歌手獎」，得知入圍消息時，她正在主持基金會會議，這份突如其來的好消息讓她又驚又喜，回顧一路上的人生跌宕，白冰冰坦言自己就像「無敵鐵金剛」，總會在跌倒後努力站起，她也感性分享，很慶幸多年來始終受到觀眾支持與鼓勵：「每次跌倒再站起來，大家都願意為我拍手。」對她而言，能一路唱到今天，還能被觀眾記得與支持，就是最珍貴的禮物。