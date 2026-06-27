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0605、0608豪雨災損 可合併審理免重複申請

苦瓜、木瓜災情慘重 農業部加速協助復耕

農損突破8376萬元 高屏災區啟動現金救助

6月25至27日南部豪雨造成農作物嚴重損害，尤以高屏地區最為嚴重，截至今（27）日上午10時為止，農損統計資料已達8,376萬元，受害面積874公頃。行政院卓榮泰院長今日在農業部陳駿季部長 、陳其邁市長、周春米縣長 、邱議瑩委員及賴瑞隆委員等人陪同下，赴屏東縣九如鄉陳品睿農友苦瓜田區、高雄市美濃區張享郎及曾翰賢農友木瓜田區瞭解災情，並關懷慰問受災農友，卓院長現場指示農業部秉「從優 、從速、從簡」原則，儘速辦理救助作業，協助農友儘早復耕及恢復生產。卓榮泰院長指示，請農業部加速啟動農業天然災害現金救助作業，簡化並加速各項行政程序；針對尚未列入災損天氣參數品項，卻普遍受災嚴重者，要求農業部評估主動公告免勘損。另就6月上旬豪雨時，已提出救助申請之農友，免再申請並得合併審理及計算災損，務必從優、從簡、從速，讓受災農友儘早領到救助金。陳駿季部長表示，農業部昨（26）日已主動公告屏東縣及高雄市農產業全品項為農業天然災害現金救助與低利貸款地區，另除現有符合災損天氣參數得免現勘的品項外，後續會再儘速召開專家會議決議，針對其他確實災損嚴重的品項直接公告免現勘。考量連續豪雨致災，農友前已提出0605豪雨及0608豪雨農業天然災害現金救助申請者，得免重複申請，公所得合併審理及計算所受災損。此外，該部之前也就各救助品項進行通盤分析檢討後，已提高相關品項之救助額度，讓受災農友領到較多的救助金，協助農友更有能力且儘快復耕、復建。另外，農業部也提供每公頃2~3萬元之有機質肥料等復耕資材補助及相關技術服務，將賡續輔導苦瓜及木瓜設施栽培，提升產業防災韌性，減輕農友損失、降低災損風險，儘速恢復生產。農業部指出，國內苦瓜種植面積1,372公頃，產量2萬6,243公噸，為防止瓜實蠅及其他害蟲為害，近9成採設施栽培；另為克服土壤傳染性病害等因素，多採嫁接方式育苗。其中主產區屏東縣，種植面積472公頃，占全國34％，每公頃產量20.5公噸，總產量9,582公噸。受6月下旬豪雨影響，導致苦瓜有田區積水、葉面破損及黃化情形，影響產品價值。另外，國內木瓜收穫面積2,447公頃，產量12萬998公噸，產值逾41億元，主要栽培品種以台農2號為主，占總產量90%以上，依採收季節可分為夏果（3至8月）及冬果（9月至翌年2月）。木瓜屬肉質根系忌淹水，連續降雨及淹水易造成根系受損，高雄市為主產區之一，種植面積249公頃，占全國10%。木瓜受本次豪雨影響，導致部分田區積水、葉面破損及果實水傷嚴重。