我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第37屆金曲獎頒獎典禮紅毯大積水，工作人員急忙鏟水。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲A-Lin金曲獎紅毯踩水前進。（圖／NOWNEWS攝影中心）

2026年第37屆金曲獎將於今（27）日晚間7點在台北小巨蛋盛大舉行，5點星光大道先行登場，不過因為米克拉颱風襲來，導致全台大降水，甚至現場也還在下著大雨，因為雨下太多，導致紅毯直接積水，再加上現場工作人員比較忙碌沒空處理，導致所有藝人都要踩過那灘水才能走上訪問區，讓許多網友全看傻：「請問是大家的洗腳水嗎？」針對淹水問題，台視稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「因瞬間雨量較大，已利用廣告時間由工作人員立即處理。」第37屆金曲獎下午5點率先舉行星光大道，受到米克拉颱風外圍環流影響，全台各地降下大雨，台北也持續降雨中，讓今年金曲獎直接遇水則發，紅毯一開場就出現意外插曲。由於現場雨勢持續不停，紅毯上竟出現大片積水，再加上工作人員忙於引導流程與接待藝人，沒空處理積水問題，導致所有走上星光大道的藝人，都得踩過大片積水才能抵達媒體訪問區，畫面立刻引發網友熱議。不少觀眾看到直播畫面後紛紛傻眼，「怎麼沒有人先把水清掉」、「每個人都踩過去也太尷尬」、「藝人的鞋子全濕了」、「請問這是大家的洗腳水嗎？」