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37屆金曲獎今（27）日晚間在台北小巨蛋盛大登場，由金曲歌后A-Lin首度擔任典禮主持人，星光大道則由陳明珠與鼓鼓（呂思緯）攜手主持，紅毯於下午4點50分正式展開。不過典禮才剛開始，就有不少網友將焦點放在現場背景音樂，認為鋼琴輕音樂與熱鬧的紅毯氛圍格格不入，紛紛湧入YouTube直播留言區吐槽，直呼「像喪禮」。金曲獎紅毯開場後，現場不斷播放鋼琴輕音樂作為背景配樂，但許多觀眾認為節奏過於溫和，與明星接連登場的熱鬧氣氛形成強烈反差，讓不少網友忍不住留言抱怨。YouTube直播聊天室瞬間被洗版，不少人直言：「背景音樂可以改嗎？」、「背景音樂好難聽啊！」、「BGM是什麼心靈雞湯嗎？」、「背景音樂太溫馨了，會睡著」、「我個人覺得背景音樂跟訪問很不搭餒！」甚至有人狠酸：「背景音樂太像喪禮。」還有網友認為背景音樂音量過大，影響主持人訪談內容。隨著紅毯持續進行，背景音樂也意外成為本屆金曲獎另一個討論焦點。雖然不少網友認為配樂過於平淡，少了典禮應有的熱鬧與節奏感，但也有觀眾認為音樂太柔和了，沒有那種可顯示正式隆重氣氛的感覺。