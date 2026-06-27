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▲鶴The Cran的西裝有超長披肩，自嘲是帕恰狗。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲這套西裝本來穿起來應該是胸前鏤空的前衛造型。（圖／IG@_demo_official）

31歲創作男歌手鶴 The Crane（本名林泰羽）稍早登上第37屆金曲獎紅毯，身穿香港品牌DEMO的2026春夏系列西裝，搭配卡地亞珠寶，全身造型總價近180萬元。而他的西裝本來設計中空挖洞，模特兒穿在身上會露出奶頭，不過鶴 The Crane很害羞，有內襯白衣，不敢全露，他也自嘲今日造型看起來比較像帕恰狗。鶴The Crane在本屆金曲獎中，入圍「年度專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳單曲製作人獎」，他稍早登上紅毯，接受主持人訪問。鶴The Crane笑說專輯會展現歌手的不同面向，這張《Same Stories, Different Narratives》比較多在訴說負面情緒，至於今天的紅毯造型，他說黑色長披風的部分，像是帕恰狗的耳朵。據悉，鶴The Crane身上這套西裝，來自香港獨立設計師Derek Chan於2014年創立的品牌DEMO，這套春夏系列西裝要價11萬元，設計的相當前衛，胸前部分有明顯挖洞，會露出模特兒的精壯胸肌以及腹肌。外界本來也期待鶴The Crane會以挖洞造型現身，但他最後還是內搭白色襯衫，走保守派路線，並未露點。至於鶴The Crane所配戴的飾品，是卡地亞的CLASH DE CARTIER環形耳環，再加上釘子造型的領帶夾以及3款戒指，總價來到159萬3500元。皮鞋則是Christian Louboutin的牛津鞋，一雙價格為8萬9700元。