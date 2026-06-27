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▲陳明珠、鼓鼓搭檔主持金曲紅毯，默契十足。（圖／NOWNEWS攝影中心）

「客家妹」陳明珠5度接下重任，攜手搭檔「鼓鼓」呂思緯主持第37屆金曲獎紅毯。陳明珠一開場便展現驚人實力，以中文、英文、客語、台語「4聲道」流暢切換訪問，展現深厚的主持功力與專業控場實力，被大批網友激讚「真的有夠強！」今晚陳明珠身穿一襲低胸禮服優雅現身，造型吸睛且不失氣質。對於與鼓鼓以及和典禮主持人A-Lin（黃麗玲）的合作，陳明珠打趣地形容，3人合體就像是「朱古力（珠鼓麗）」巧克力組合一樣甜，期盼能與大家一起順利完成今晚的典禮。在紅毯訪問過程中，陳明珠游刃有餘，台語、客語、英語、國語自由切換。她先前曾表示，即便已是第5次主持，仍為自己設定新目標，希望持續創造具話題性且能為典禮加分的亮點。而陳明珠今晚的表現不負眾望，觀看直播的網友紛紛留言大讚，「四聲道切換好順！」、「陳明珠救了紅毯」、「專業度滿分」、「陳明珠節奏真的超穩，4聲道切換自如欸」，大家都給她極高評價。至於另一名主持人鼓鼓，雖然存在感比起陳明珠來說，稍微低了一點，但穿插介紹嘉賓也不卡詞，兩人默契十足。