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▲莫文蔚紅毯服裝以GIORGIO ARMANI造型亮相，典雅又不失氣場。（圖／NOWnews攝影中心）

▲莫文蔚此次紅毯與典禮共配戴近4900萬元珠寶，全身行頭逼近5000萬元，宛如把一棟房子穿上身。（圖／翻攝自金曲獎YT）

天后莫文蔚今（27）日晚間久違回歸37屆金曲獎，擔任表演嘉賓及頒獎人，她一連換上三套造型驚艷全場，不僅服裝展現天后氣勢，身上配戴的珠寶更是價值驚人，全身行頭總價高達約4900萬元，逼近5000萬元，相當於一棟台北市蛋黃區新房的價值，奢華程度令人咋舌。睽違多年重返金曲獎的莫文蔚，以一襲黑色平口禮服搭配披肩式西裝外套現身紅毯，俐落剪裁襯托修長身形，展現率性又優雅的女王氣勢。她以波浪長捲髮搭配頂級珠寶畫龍點睛，頸間鑽石項鍊、耳環及手鍊相互輝映，舉手投足皆散發低調奢華感。此次莫文蔚紅毯配戴價值約2500萬元珠寶，加上典禮兩套造型配戴約2400萬元珠寶，全身行頭逼近5000萬元，堪稱本屆紅毯最貴氣代表之一。莫文蔚此次紅毯以GIORGIO ARMANI造型亮相，典雅又不失氣場；表演橋段則換上夏姿SHIATZY服裝登台，展現不同風格魅力；頒獎時再次換回GIORGIO ARMANI，以優雅大器的造型現身。除了服裝吸睛外，莫文蔚全程搭配寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶，其中紅毯珠寶價值約2500萬元新台幣，典禮期間另外兩套造型所配戴珠寶約2400萬元，全身珠寶總價逼近5000萬元，一身行頭宛如把一棟房子穿在身上，也成為本屆金曲獎紅毯最吸睛的焦點之一。