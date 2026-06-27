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▲田馥甄（如圖）睽違6年，重返金曲獎舞台開唱，網路盛傳田馥甄將在第37屆金曲獎獻唱袁惟仁經典歌曲致敬恩師。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎今（27）日晚間登場，網路盛傳金曲歌后田馥甄將在典禮上演唱〈缺席〉、〈離開我〉及〈野百合也有春天〉等歌曲，向恩師袁惟仁致敬，引發大批歌迷期待。袁惟仁前妻陸元琪看到消息後，也在社群上感性發聲，坦言當下「瞬間濕了眼眶」，更透露今天無論再忙，都會放下手邊工作守在電視前，期待這段演出。近日有網友在Threads分享未經證實的消息，指出田馥甄將於本屆金曲獎帶來致敬袁惟仁的演出，曲目包括〈缺席〉、〈離開我〉及〈野百合也有春天〉，消息曝光後掀起熱烈討論，不少樂迷直呼相當期待，也希望傳聞成真。看到女兒傳來截圖 陸元琪淚崩：希望是真的陸元琪稍早在社群發文表示，自己當時正在幫客人搬貨，突然收到女兒傳來的訊息截圖，「瞬間濕了眼眶……好啦，不只是濕了，是嘩啦啦……」。她也感性寫下：「希望是真的，因為我們三個好想聽到。」並向外界表達感謝，「謝謝大家記得他的好，發自內心很感謝。」最後更表示，不管今天工作再忙，都會放下手邊事情，「好好的鎖定金曲獎的這一段。」