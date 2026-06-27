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▲劉艾立轉型獨立音樂人後直呼很開心，因為體驗到過去從未嘗試過的企劃。（圖／NOWNEWS攝影中心）

歌手劉艾立入圍金曲獎大獎之一的「最佳華語女歌手獎」，她今（27）日稍早以一襲膚色戰袍與頭紗登上紅毯，模樣彷彿觀世音菩薩降臨，讓星光大道主持人鼓鼓（呂思緯）都讚她好像精靈！劉艾立今晚以「觀世音造型」現身，鼓鼓就說她彷彿精靈般出現，聊到成為獨立音樂人的心情，她說從沒當過企劃，藉由這次初體驗感覺滿好，不僅能有更多想法，也補足之前沒參與到的部分，以及有更多的發揮空間。劉艾立以《雙魚宮》入圍本屆金曲獎最佳華語女歌手獎，將跟洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、蔡依林、單依純等歌后爭奪大獎。劉艾立從《超級星光大道》發跡，獨特的R&B靈魂唱腔，加上帶點慵懶又極具感染力的嗓音，很快吸引評審注意。其中最賞識她的人，就是音樂人黃韻玲。當年黃韻玲在百人海選時，便直接將她選進自己的隊伍，認為她是少數兼具個人特色與情感表現力的選手。也因為黃韻玲一路提攜，劉艾立逐漸從選秀歌手，蛻變成真正的創作型女歌手。後來黃韻玲更親自操刀她第二張專輯《天鵝說》，持續鼓勵她投入創作，師徒情誼一路延續至今。