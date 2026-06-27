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冰球樂團近日在香港演唱會上，主唱王脫口一句「我都真的唱」疑似暗酸五月天引起五迷不滿，甚至嗆他們是背骨仔。今（27）日冰球樂團現身金曲獎，首度露面被問到心情？王坦言最近天氣很潮濕，難免有些憂鬱，看到網友批評是否覺得難過？王則低調回應：「還在學習。」團員也緩頰所以我們這張專輯叫《我很抱歉》。冰球樂團在香港開唱，台下歌迷嗨喊要他們唱到80歲，主唱王當下回說：「那你們都會一直買到80歲嗎？這好像是我們不會老，會一直唱下去，那很像別的樂團的口號耶？」還脫口：「而且我都真的唱。」疑似暗酸五月天，惹得五迷不滿。事後主唱「王」在社群上發文道歉，對於自己的不成熟、輕率，致上最深的歉意，並強調：「今後我會努力管好自己的嘴，無論唱歌或講話。」今受訪時被問到近來心情如何？王坦言最近天氣很潮濕，難免有些憂鬱，「因為下了好幾天的雨，然後今天來又要盛裝，有頭髮有妝，我覺得潮濕都會有點憂鬱。」看到網路罵聲一片會不會感到難過？他則低調回應：「還在學習。」而團員私下有沒有安慰他？鍵盤手蒙則表示：「沒事沒事！所以我們這張專輯叫《我很抱歉》。」icyball冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，主唱王有感表示：「現在其實是一個很消極的時代，每天生活都有種末日感，大家因此變得想緊握當下，但是握太緊又會痛，痛並快樂著，很不健康的過程，所以這張專輯想要先說一聲抱歉，再開始講後面的音樂內容。」過去四年，冰球樂團憑藉獨特的浪漫復古曲風襲捲跨世代的華語聽眾，可是新輯卻讓樂迷苦等了4年，他們笑稱：「這四年我們都有成長，很快樂、生活跟感情也都很豐富，除了寫出想探討的議題，大家為了新專輯做了不同付出！也跟彼此說一聲抱歉。」這次音樂更祭出豪華金曲獎陣容：由陳君豪 、黃少雍、陳建瑋、鍾濰宇共4位製作人來操刀。