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▲李竺芯從頭上挖出一顆芒果給主持人。（圖／NOWNEWS攝影中心）

「台語歌后」李竺芯金曲紅毯出奇招，今（27）日頭頂一籃水果現身，還發芒果給星光大道主持人陳明珠，用台語喊：「這是當季的芒果～」模樣笑翻收看直播的觀眾，到了後台她不忘搞笑，說芒果是這幾天採的，2顆要100塊台幣。李竺芯演唱的〈Sakura Gansha〉入圍本屆金曲獎「最佳MV獎」，她跟導演劉熙真等人一起走紅毯，但觀眾目光全被她頭上的那籃水果吸走，李竺芯後來走到受訪區，直接從頭上拿出一顆芒果遞給陳明珠，用台語跟英文說：「這是新鮮、當季的芒果～」李竺芯到後台時依舊幽默搞笑，她說：「我的芒果很香吧，台灣芒果非常有名，前幾天特別去採的～」還介紹今天全身的行頭今年比去年450萬還貴一點，也透露2顆芒果要100元台幣，「Taiwan mango no.1」來自台南的李竺芯，從小在台語音樂中成長，11歲便開始錄製作品，並以翻唱文言詩詞〈木蘭〉在網路爆紅，吸引超過百萬點閱，她2020年專輯《和昨日說再見》正式展開創作歌手之路，善於融合古典詩詞與現代聲響，廣受樂評與聽眾肯定。2024年李竺芯推出台語單曲《台灣查某囝》，串聯各地女性故事製作MV，展現對女性多元樣貌的關注與致敬。2025年，李竺芯以專輯《Suí水》入圍第35屆金曲獎6項大獎，最終拿下「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」等大獎，成為新一代的台語歌后。