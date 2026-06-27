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白冰冰入圍金曲台語歌后，今（27）晚穿著一席白紗走上紅毯，馬上吸引眾人目光，白冰冰造型火力全開，她開心說，「像白雪一樣，帶著亮麗身心靈，我們就是白氏家族，冰冰家族！」白冰冰說覺得鼓鼓不錯，想跟鼓鼓合作，「我們兩個外型也登對，可以的！」白冰冰為了參加金曲獎，取消國外旅遊的行程，但能夠參加到金曲獎讓她非常開心，一席白紗像新娘，還點名鼓鼓，「我們兩個外型很登對，可以啦！」出道53年的她，今年以《喝酒講酒話》展現深厚唱功與人生歷練，睽違28年再度叩關「最佳台語女歌手獎」，得知入圍消息時，她正在主持基金會會議，這份突如其來的好消息讓她又驚又喜。回顧一路上的人生跌宕，白冰冰坦言自己就像「無敵鐵金剛」，總會在跌倒後努力站起，她也感性分享，很慶幸多年來始終受到觀眾支持與鼓勵：「每次跌倒再站起來，大家都願意為我拍手。」對她而言，能一路唱到今天，還能被觀眾記得與支持，就是最珍貴的禮物。