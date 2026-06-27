我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首度擔任金曲獎主持人的A-Lin，以黑色鏤空禮服率先踏上紅毯，成為全場焦點。（圖／NOWnews攝影中心）

▲陳以諾以黑色平口禮服搭配長拖尾造型亮相，低調典雅展現大器風範。（圖／NOWnews攝影中心）

▲人氣女團幻藍小熊以白色系禮服現身金曲紅毯，仙氣十足宛如精靈下凡。（圖／NOWnews攝影中心）

▲彭佳慧穿上螢光黃色單袖禮服登場，大膽亮色系造型成功吸引目光。（圖／NOWnews攝影中心）

▲莫文蔚睽違多年重返金曲獎，配戴近5千萬元珠寶，巨星氣場全開。（圖／NOWnews攝影中心）

第37屆金曲獎今（27）日晚間在台北小巨蛋盛大登場，眾星盛裝踏上星光大道，各式禮服、西裝爭奇鬥豔，成為典禮另一大看點。除了音樂作品備受矚目外，藝人的紅毯造型也掀起熱烈討論。《NOWnews今日新聞》整理本屆星光大道「紅毯五美」，帶您一次回顧最驚豔、最吸睛的五大女星造型。首度擔任金曲獎典禮主持人的A-Lin，以一襲黑色長禮服率先踏上星光大道，簡約俐落的剪裁搭配上下鏤空挖洞設計，巧妙露出肌膚線條，低調中展現性感巧思。禮服以金色滾邊點綴，搭配一頭及腰直長髮與個性妝容，整體造型兼具時尚感與氣勢，身為本屆典禮主持人，一登場便成為紅毯焦點，展現歌后風範。陳以諾則選擇以經典黑色平口禮服亮相，搭配高衩裙襬與長拖尾設計，在低調中展現優雅氣勢。她以簡約珠寶點綴整體造型，沒有過多繁複裝飾，走的是沉穩安全牌路線。人氣女團幻藍小熊（GENBLUE）以一襲白色系禮服踏上紅毯，六位成員分別換上不同剪裁與設計的禮服，整體以白色、香檳金色調為主，搭配閃耀珠寶與高跟鞋，展現甜美又優雅的女團魅力，一字排開宛如仙女下凡，成為紅毯上一大亮點，讓她們一登場就讓留言區掀起暴動。金曲歌后彭佳慧則以一襲螢光黃長禮服驚豔現身，鮮明亮眼的色彩在紅毯上格外吸睛。禮服採單袖設計，胸前抓皺結飾搭配腰間鏤空剪裁，巧妙展現身材曲線，簡約卻不失設計感。她以一頭長直髮搭配俐落妝容及珠寶點綴，散發成熟自信魅力。睽違多年再度站上金曲獎舞台的莫文蔚，以一身黑色俐落造型現身星光大道，內搭平口禮服，外披西裝外套，搭配層次感十足的波浪長捲髮，散發率性又不失優雅的巨星氣場。她此次全身行頭更是相當驚人，配戴珠寶價值突破千萬元，低調奢華的造型與強大氣勢相互襯托，一登場便成為全場焦點。