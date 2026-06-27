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A-Lin和桑布伊、王宏恩今（27）晚一起頒發金曲獎第一個獎項－原住民歌手獎，得獎的舒米恩開心說要參加慶功宴，4人在台上擁抱，A-Lin還說，原住民的傳統是，一人得獎，人人有獎，當場送台下其他的摃龜者沙拉脫、臉盆、洗衣精。太有笑哏連天后蔡依林都笑到「並軌」，直播留言區也一直狂刷，這屆願意超時。論原住民頒獎有多好笑！A-Lin和王宏恩、桑布伊一上台話匣子停不下來，王宏恩先是虧A-Lin踩著巨蟒出場，「你那個蛇在我們部落可以吃3天。」還問說為什麼原住民要第一個頒獎，因為要趕最後一班火車回台東。後來舒米恩得獎了，開心說要參加慶功宴，要把火車票退掉了，A-Lin馬上說，「小心有兩個慶功蟑螂哦。」王宏恩還虧他貸款有著落了，最後4人在台上感動擁抱，桑布伊喊話，「我們台上4個都是台東的，歡迎大家來台東，我們原住民的觀念，一人得獎，通通都有獎。」接著馬上發部落的高級沙拉脫、臉盆和洗衣精，桑布伊說，「我家剛剛收成的芒果，一人一顆！」短短幾分鐘笑點滿滿。