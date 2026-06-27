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阿爾卑斯山區50年內已蒸發1200座冰川

歐洲遭遇極端熱浪襲擊，瑞士阿爾卑斯山區的冰川也因而受到威脅。專家警告，由於高溫瘋狂肆虐，瑞士冰川經過一個冬天所累積的白雪與結冰，預計在下週一就會全部融化殆盡，創下史上第二快「冰川歸零」紀錄，比正常情況提早了足足3個月。根據《衛報》報導，瑞士冰川監測計畫負責人胡斯（Matthias Huss）表示，「我們正目睹整個阿爾卑斯山區出現極為巨大的冰川消融，無論是冰層還是雪層的融化速度都令人震驚」。與此同時，瑞士多個氣象站也正紛紛刷新歷史最高溫紀錄。胡斯透露，他剛從著名的羅訥冰川（Rhone Glacier）考察歸來，「與我10天前的考察相比，冰川在垂直方向上整整融化了一公尺！僅僅10天，這就是熱浪帶來的直接衝擊。」他強調，高溫天數持續累積對冰川而言是致命的，「此時此刻，高溫到底是35度還是40度已經不重要了，持續的極端炎熱本身就是冰川的災難」。從2000年到2024年間，瑞士冰川的總體積已經劇烈萎縮了38％。胡斯表示，瑞士在過去50年內已經徹底失去了1200座冰川，「雖然先前消失的多是小型冰川，但牠們對阿爾卑斯周邊地區的生態與水源依然至關重要」。胡斯警告，「如果全球暖化在未來幾十年內仍以此速度持續，到了2100年，我們在阿爾卑斯山將只剩下一些微不足道的殘冰」。