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最搞笑的女歌手A-Lin今（27）日擔任金曲獎主持人，一開場就致敬蔡依林今年在台北大巨蛋的表演，踩蟒蛇現身演唱《Pleasure》，結果唱完就嗆：「怎樣，我不能唱跳喔？只要你有心，你也可以是蔡依林！」笑翻台下的本尊。不指如此，她還演唱為金曲獎打造的新版《那魯灣情歌》，高喊：「那魯灣12345～」讓觀眾笑聲不斷，台下歌王歌后全都拍手叫好！A-Lin踩著蟒蛇頭出現驚呆全場，她嗆聲：「怎樣我不能唱跳喔？只要你有心，你也可以是蔡依林！」成功逗笑台下的蔡依林狂比愛心，之後她還演唱金曲獎限定的《那魯灣情歌》，高喊去年跨年經典的「那魯灣12345～」之外，還喊出：「這就是音樂！」震撼的表演讓全場大力鼓掌。表演完後的A-Lin，氣場十足的喊：「我是你們的主持人A-Lin！」下一秒就跟頒獎人王宏恩、桑布伊解釋為何會踩蛇頭出現，「牠原本不見了，後來在端午節找到。」王宏恩還說那條蛇很大，「在部落可以吃5天！」笑翻A-Lin：「那是保育類！」妙語如珠又一次逗樂大家。A-Lin去年12月31日跨年時，在台東接受點播時即興改編《那魯灣情歌》，唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」成功洗腦大眾成為新一代迷因，大家也藉此發現，原來A-Lin這麼的搞笑。