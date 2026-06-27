我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前蔡依林的專輯《Pleasure》拿下最佳演唱錄音專輯獎。（圖／翻攝自金曲獎YouTube）

天后蔡依林此次以《Pleasure》橫掃本屆金曲獎，包括年度專輯獎、華語專輯獎、最佳華語女歌手等共9項提名，成為本屆最受矚目的焦點之一。雖然錄音師無法親自現身，但仍透過代領人向所有評審及幕後團隊表達感謝。代領人上台後表示，錄音師因目前不在台灣，因此委託他代為領獎並唸出感言，「謝謝所有評審，謝謝所有辛苦的夥伴，參與這麼棒的作品，也謝謝一路以來支持我們的大家。」代領人隨後也分享自己的心情，坦言站上金曲舞台相當緊張，「真的會緊張。」最後更感性向家人致謝，「謝謝我的老婆、我的小孩，犧牲了很多陪伴你們的時間，謝謝你們。」最後也將獎項獻給所有堅持作品品質的音樂人，「把這個獎獻給所有還在為品質堅持的大家。」蔡依林的專輯《Pleasure》完整13首作品，是以她的生命歷程為出發，記錄她由內而外的自我探索之旅，從性、慾望與本能的探問，到女性視角下的覺醒與力量表達，融合古典、R&B、電子與當代等多元音樂風格，深入潛意識與社會現實，完成了一張以「愉悅」為本質的概念專輯。蔡依林坦言，寫歌對她而言是放鬆、奔放的過程，「唱我想唱的東西、寫我想寫的東西，在寫我要的劇本、概念等等，那都是很free的，創作是很原始的材料，要製作出屬於自己口味的菜，後面這段過程對我來說很新鮮、很新穎！」不僅如此，這也是蔡依林第一次擔任製作人，在演唱者與製作者之間來回拉扯，有時候會反問自己「到底在唱什麼」，有時候唱一唱聲音就啞了，或是太做作了，她就會逼自己重來，笑說更體會到製作人的辛苦了。