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▲陳嫺靜拿下金曲新人，表演時台風穩健。（圖／NOWNEWS攝影中心）

27歲的陳嫺靜畢業於國立政治大學廣告學系，今晚拿下金曲獎最佳新人獎，穿著帽T，戴著方框眼鏡，讓留言區一票網友傻眼，「超像小學生」、「天阿好可愛」，有趣的是，陳嫻靜的感言寫在手機裡，結果手機被沒收，只好即興發揮，笑翻台下所有人。陳嫺靜穿著帽T登上金曲舞台，還戴著方框眼鏡，有點害羞地說，「我的感言在手機裡，但是我的手機被沒收了，所以我現在...即興發揮。」雖然是即興，但陳嫺靜的口調流利，不慌不忙，許多網友笑說，「天啊好可愛，超像小學生」、「有被萌到」。出生於1998年的陳嫺靜畢業於國立政治大學廣告學系，是名副其實的高材生。她會踏入饒舌音樂，是因為受到台灣饒舌歌手蛋堡的啟發，清新具有穿透力的歌聲獲得評審青睞，尤其表演中的自在，每個音符從她的嘴巴唱出來，都成了屬於陳嫺靜的音樂。高中時期，陳嫺靜因參與畢業歌製作，認為傳統兩個主唱唱歌的方式有些單調，於是嘗試模仿蛋堡的風格加入饒舌，沒想到意外開啟了她的嘻哈創作天賦，進入政治大學後，加入黑人音樂社，並在社團的Cypher作品《正字標記》中首次展現音樂天賦。之後陳嫺靜又在音樂串流平台StreetVoice（街聲）上發表了個人第一首單曲〈有人責備我們不夠深入〉，歌詞改編自詩人夏宇的同名詩選，探討人際關係的無奈與深刻。這首歌憑藉獨特的低沉嗓音與充滿共鳴的厭世感迅速走紅，讓她一出道便在獨立音樂圈掀起極大討論。