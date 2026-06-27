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歌手A-Lin再展搞笑本領，今（27）日在金曲獎上先是致敬蔡依林踩蟒蛇現身大唱《Pleasure》，然後還表演「那魯灣12345～」，中間更是秀出得獎者的手機，隨機拿出一支掀蓋式老人機，一打開居然收到「該打瘦瘦針嗎？」的訊息，沒想到手機主人疑似是評審左光平的，笑爆全場。A-Lin今年首度接下金曲獎的主持棒，頒完「最佳新人獎」、「最佳單曲製作人獎」之後，她現身觀眾席，妙語如珠讓評審團主席黃韻玲笑到狂搖頭。後來A-Lin拿出一袋手機，透露今晚得獎者的手機都會被沒收，所以親友團們想傳訊息，藝人第一時間不會收到，A-Lin就隨機掏出一支折疊老人機，一打開螢幕跳出來的訊息文字居然是「該打瘦瘦針嗎？」結果該手機疑似是評左光平的，她就CUE他起立，殊不知左光平的身材保養超好，A-Lin就說：「當評審真的不容易！」A-Lin還不忘嘲諷評審「真的不容易」，因為她等了6年才拿一次金曲獎；回顧她的金曲戰績，2007年、2009年、2011年、2012年、2015年入圍了5次後，才在2023年拿到「最佳華語女歌手獎」，自嘲的畫面笑瘋網友喊：「她一定有喝！」