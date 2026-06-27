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歌手莫文蔚今（27日）以表演嘉賓身分重返金曲獎頒獎典禮，時隔10年再登殿堂，她身穿一襲黑色優雅褲裝，不論身材或是臉蛋都保養得非常好，一登場便引發全場樂迷尖叫。現場媒體詢問起她身上搭配的珠寶價值？她也大方展示並透露全身珠寶加總起來大約2000多萬台幣，而距離上一次來台開唱已是六年前，莫文蔚也鬆口希望可以唱進大巨蛋，但目前的重心正放在籌備新專輯，預計要等新專輯製作完成後，才能規劃巡演。莫文蔚今晚重返金曲舞台，透露這次的感受有些不同，因為她不是以入圍者的身分前來，而是帶著樂團成員們一起擔任表演嘉賓。莫文蔚頂著一頭波浪長髮、搭配整套黑色褲裝現身星光大道，現場媒體詢問起她身上搭配的珠寶價值？她透露總值約2000多萬台幣。另外，粉絲也十分好奇莫文蔚何時再度於台灣舉辦演唱會？對此她感性表示「上一次來台開唱已經是六年前，希望可以是大巨蛋。」坦言目前還沒有去看過大巨蛋的場地，但非常期待未來有機會能在該場地演出。提及巡演進度，莫文蔚表示目前的重心正放在籌備新專輯，預計要等新專輯製作完成後，才會開始著手規劃全新巡迴演唱會的檔期。