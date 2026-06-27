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▲歐洲熱到死1.5萬人！中國移動冷氣機賣斷貨 （圖／截自X@cpasdeslol_X）

▲中國冷氣機賣斷價格飆至5000歐（圖／截自X@cpasdeslol_X）

歐洲正在被熱浪烤焦。法國巴黎6月25日戶外溫度一度飆到45度，西班牙、葡萄牙超過42度，英國也逼近39度創紅色預警，這波超級熱浪估計已造成約1.5萬人死亡，許多是住在沒有冷氣的老公寓和養老院的老人家。這才是最讓人傻眼的地方。德國只有3%的家庭裝冷氣，英國只有5%。問題不是不想裝，而是裝不了。歐洲老舊歷史建築不能隨便打洞安裝室外機，光是要在巴黎公寓裝冷氣，就得先召開住戶大會、過半數同意、還要向市政府申請，手續拖上好幾個月；安裝費更高達1,500至2,000歐元（約新台幣5至6.5萬元），夏天都過完了還在等師傅上門。美的（Midea）等中國廠商推出的「移動分體式冷氣機」（Portasplit系列）剛好填補了這個缺口。這款冷氣機不需要打孔，室外機可以掛在陽台或窗台，室內機可以移動，安裝超簡單。原本售價749至849歐元（約新台幣2.5至2.8萬元），結果現在根本買不到，黑市價格炒到將近5,000歐元（約新台幣16.5萬元），二手貨也比新品還貴。搶到什麼程度？奧地利一名網友Denis Yurchak因高溫整週睡不著，在全歐洲範圍搜貨，一口氣設置了3個AI代理24小時輪班追蹤庫存，最後收到AI通知說距離家200公里外的林茨有最後一台，他直接連夜開車去搶回來。法國夏布利有商店一開門，幾十名客人衝進去推搡狂奔搶冷氣。德國更有開發者架設專門追蹤冷氣庫存的網站「braucheklima.de」，要付費2.49歐元才能訂閱補貨通知。更誇張的是，已有外國人利用中國240小時過境免簽政策，直接飛來中國買冷氣機，再托運回國。從數字來看，2026年1月至5月，中國出口西歐家用冷氣機較去年同期成長9.7%，其中移動冷氣機出口暴增超過70%。美的海外業務負責人透露，在法國、西班牙、德國、英國，今年銷量同比增長超過70%；格力在歐洲銷售額成長40%以上，庫存幾乎清空。目前美的工廠正加班加點生產，透過中歐班列趕貨，希望能趕上歐洲這個夏天剩下的需求。值得注意的是，目前全球約80至90%的家用冷氣機產自中國，即便加上國際運費，落地售價仍遠低於歐美本土品牌，讓中國冷氣機在這波熱浪中幾乎成為唯一選項。