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80歲林煌坤創作無數經典，包含〈往事只能回味〉、〈祝你幸福〉、〈路邊的野花不要採〉等，因此獲頒第37屆金曲獎的「特別貢獻獎」，他一上台就說：「在月滿西樓的晚上唱著《月亮代表我的心》這是多麼甜蜜蜜的愛情。」感謝老婆陪伴自己50多年，太太台下聽到感動落淚。林煌坤說，他一向都以描述人間的悲歡離合來作為作詞的題材，讓人唱出了他生命中的喜怒哀樂，「由於有非常美妙的共鳴，所以他會流傳如今，歌老了，哥我也老了 ，往事只能回味了」。但他相信大家都有共同的往日情懷，「我今年剛滿80，80歲還能上台領獎，我相信這足以告慰我母親在天之靈。」同時感謝陪伴他50年的老婆，「相信妳看我得了獎也會與有榮焉。」太太也被發現在台下感動遮臉快哭出來。80歲林煌坤是台灣重量級的資深作詞家與編劇，筆下創作過無數膾炙人口的經典華語歌曲，早期與劉家昌、鄧麗君、鳳飛飛、劉文正等巨星合作，寫出〈美酒加咖啡〉、〈我是一片雲〉等名曲，其餘代表作還有〈往事只能回味〉、〈祝你幸福〉、〈路邊的野花不要採〉等，是華語流行音樂史上的傳奇人物。此外，畢業於國立藝專（現臺藝大）影劇科的林煌坤，除作詞外，也曾經擔任近千集錄影帶節目《豬哥亮歌廳秀》的編導，才華洋溢。