我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人氣樂團羊文學今（27）日登上第37屆金曲獎，為現場帶來《咒術迴戰澀谷事變篇》的超經典片尾曲〈more than words〉，一開口空靈嗓音就讓全場聽得如癡如醉，不過主唱塩塚モエカ才唱到第二句，就意外把歌詞唱錯，不過這完全不影響演出水平，美聲讓全場觀眾聽得如癡如醉。細聽演出可發現，〈more than words〉的第二句歌詞原本應該是「」，但モエカ卻誤唱成第二段主歌的「」，雖然只有一句歌詞出錯，但仍然馬上就被粉絲給發現。儘管出現小差錯，羊文學的溫柔的歌聲還是讓全場超投入，演出結束後，主唱モエカ露出招牌燦爛笑容，用超標準中文向台下說出「謝謝大家」，可愛模樣立刻融化直播前粉絲。不過，最讓歌迷感到可惜的是羊文學只唱了一首歌就結束表演，紛紛在社群哀嚎「怎麼只有一首」、「還沒聽夠就結束了」、「拜託再唱一首」、「謝謝大家太誇張可愛」、「咒術粉快感動死。」