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▲蔡依林佩戴BVLGARI Serpenti系列珠寶，其中包含白金祖母綠鑽石戒指與多款鑽石戒指、手環，奢華吸睛。（圖／經紀公司提供）

第37屆金曲獎今（27）日晚間在台北小巨蛋登場，蔡依林（Jolin）憑藉睽違6年推出的專輯《Pleasure》一口氣入圍9項大獎，成為本屆入圍最大贏家。雖然她此次未現身星光大道，不過經紀公司仍搶先公開一系列典禮造型美照，只見她身穿黑色鏤空禮服，大方展現優雅氣場，搭配總價超過百萬元的寶格麗（BVLGARI）珠寶，依舊成為典禮焦點。蔡依林此次以一襲黑色鏤空禮服亮相，採用不對稱剪裁設計，腰際大面積挖空巧妙勾勒纖細曲線，垂墜式披肩線條增添戲劇張力，整體造型俐落又充滿時尚感。她以一頭柔順黑長直髮搭配精緻妝容，展現冷豔氣場。珠寶則選用BVLGARI Serpenti系列作品，包括白金祖母綠鑽石戒指、白金單圈鑽石戒指、白金雙圈鑽石戒指，以及多圈Serpenti Viper鑽石手環，滿鑽設計在燈光下格外耀眼，為整體造型增添奢華質感，也呼應蔡依林一貫大器且充滿國際時尚感的風格。