我是廣告 請繼續往下閱讀

A-Lin主持金曲獎笑料滿滿，在頒發最佳台語男歌手獎之前，她以西裝、短髮造型登場，看著台下一樣換裝的白冰冰，突然開始講台語，要白冰冰「仿宋幾勒（放鬆一下）」，還說她台語不好，「我真的不是喝酒在說酒話哦！」把白冰冰逗樂。A-Lin今晚主持金曲獎帶給全場歡笑，不僅模仿蔡依林，還清唱，誠意滿滿，更幽默的是，在頒發台語男歌手之前，A-Lin看著台下入圍台語歌后的白冰冰說，「冰冰姐，妳好像公主捏，我差妳一點啦！」接著A-Lin深呼吸一口氣，準備開始講台語，問白冰冰說，聽了自己的破台語，有沒有更「仿宋幾勒（放鬆一下）」，把白冰冰逗得笑不停，A-Lin說自己的台語不輪轉，「我真的不是喝酒，在說酒話哦！」頒獎人許效舜輸人不輸陣，說白冰冰像聖母，「母娘慈悲，非常莊嚴！」